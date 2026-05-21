Падает самолет. Командир видит, все уже, капец.
Зовет стюардессу:
- Все, - говорит, надежды никакой, пойди, успокой пассажиров, чтобы умирать легче было, соври чего-нибудь!
Понятное дело, вышла она в салон и говорит:
- Уважаемые пассажиры! Hа нашем самолете установлена новая суперсовременная навигационная система, конверсионная разработка. Сейчас наш самолет со всего маху врежется в океан, и ровно через тридцать секунд совершит посадку в аэропорту назначения!
Hу, все спокойны, ждут... Удар! Самолет, ясно, вдребезги, по воде круги, все утонули, только один мужик живой остался.
Выныривает, волосы дыбом, отплевывается, оглянулся по сторонам и говорит:
- Вот долбаная оборонка, вечно чего-нибудь не доработают! Все давно в аэропорту, а я один тут, как прид
еще анекдот!