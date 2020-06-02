Обвиняемый, будучи пьяным ударил ногой сотрудника Росгвардии

В Александрове суд признал местного жителя виновным в грабеже и применению насилия к представителю власти, сообщает пресс-служба СледКома РФ по Владимирской области.22 июня мужчина, работавший в Киржаче на вахте, приехал отдохнуть и выпить с другом в Александров. Утром, когда у собутыльников не осталось денег, обвиняемый вынес из магазина бутылку коньяка. Сильно пьяного мужчину задержали сотрудники Росгвардии, но он попытался дать отпор и ударил одного из них ногой.Александровский городской суд назначил осужденному наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно.