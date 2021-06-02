Известно, что оно принадлежит нескольким собственникам. Часть используется как столовая.

Сотрудники Гусь-Хрустального пожарно-спасательного гарнизона тушат пожар в двухэтажном здании. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.Утром 2 июня в 8.50 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании на улице Волгоградская, дом №4.По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что горит крыша двухэтажного здания.В 9.24 пожар локализован на площади 600 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. На месте работают два звена газодымозащитной службы. На вызов выехали 10 единиц техники и 29 человек.Как уточнили в ведомстве, уточняется принадлежность здания. Известно, что оно принадлежит нескольким собственникам. Часть используется как столовая.