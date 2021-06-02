На организацию временной занятости юных владимирцев в 2021 году выделили 7,875 млн рублей.

С 1 июня во Владимирской области стартовала кампания по организации временного трудоустройства школьников от 14 до 18 лет. В первый день лета на работу вышли 237 ребят. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе обладминистрации.«Учащиеся трудятся вожатыми и помощниками воспитателей, уборщиками производственных и служебных помещений, готовят учреждения к 1 сентября, занимаются озеленением, благоустройством дворов, скверов, парков и улиц, выполняют подсобные работы на производстве. На 2 июня168 предприятий и организаций региона готовы предоставить 2000 вакансий для подростков», - пояснили в Белом доме.На организацию временной занятости юных владимирцев в 2021 году выделили 7,875 млн рублей. Планируется, что за время каникул будут временно трудоустроены около 3500 несовершеннолетних.