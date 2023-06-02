ДТП случилось 2 июня на автодороге Владимир-Гусь-Хрустальный, у деревни Побойки, сообщили в МЧС. На дороге столкнулись грузовик и легковушка, в результате большегруз опрокинулся на бок.

ДТП случилось 2 июня на автодороге Владимир-Гусь-Хрустальный, у деревни Побойки, сообщили в МЧС. На дороге столкнулись грузовик и легковушка, в результате большегруз опрокинулся на бок. Оказалось, на грузовой машине ехала семья, она не пострадала. А в легковушке пострадал водитель и пассажир, они оказались заблокированными в авто. На место прибыли сотрудники МЧС, они провели деблокировку и