Новый соцпроект «Живая история Победы» представлен Общественной палатой города Владимира. О чем он...

Новый соцпроект «Живая история Победы» представлен Общественной палатой города Владимира. О чем он и что в планах?Городская Общественная палата представила новый соцпроект «Живая история Победы». Он направлен на сохранение памяти о подвиге ветеранов и тружеников тыла Владимира и области.К сожалению, живых ветеранов остается с каждым годом все меньше и меньше, и мы - последние поколения, которые могут пообщаться с ними в живую. Давайте сохраним эту память для наших детей и внуков.Планируется создать цикл фильмов, в основе каждой серии — разговор с живым свидетелем военных лет.Подробнее о проекте расскажут гости студии, члены Общественной палаты города Владимира Ярослава Кашицына и Дмитрий Жученко.Послушать полное интервью можно по ссылке.Фото: социальный проект "Живая история Победы"