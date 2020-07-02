Проверили, как соблюдается безопасность на воде. Сотрудники госинспекции по маломерным судам вместе с природоохранной прокуратурой провели рейд на Клязьме. Маршрут патрулирования — от

Проверили, как соблюдается безопасность на воде. Сотрудники госинспекции по маломерным судам вместе с природоохранной прокуратурой провели рейд на Клязьме. Маршрут патрулирования — от Владимира до Вязников. По пути им попадались рыбаки на надувных лодках. Прежде всего, инспекторы проверяли наличие спасательного жилета у владельца лодки. Тем, кто просто забыл надеть жилет — делали замечания и разрешали