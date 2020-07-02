Анатолий Аннин, председатель Общественной палаты Владимирской области Жители Владимирской области идут на избирательные участки, чтобы проголосовать за поправки в Конституцию, которые

Анатолий Аннин, председатель Общественной палаты Владимирской области Жители Владимирской области идут на избирательные участки, чтобы проголосовать за поправки в Конституцию, которые определят их будущую судьбу. В ходе голосования принимают участие около 5000 наблюдателей, которых направила на эти участки Общественная палата Владимирской области. Это люди с высокой гражданской ответственностью, те, кого вы хорошо знаете: ваши соседи,