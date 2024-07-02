Академический театр драмы представил спектакль по мотивам произведений Владимира Солоухина Черные...

Академический театр драмы представил спектакль по мотивам произведений Владимира Солоухина"Черные доски" Владимира Солоухина. Спектаклем по мотивам произведений нашего земляка закрыл сезон владимирский академический театр драмы. Постановка Владимира Кузнецова посвящена столетию со дня рождения писателя. Спектакль получился глубоко философским. Он - о поисках света.Владимир Кузнецов, режиссёр владимирского академического театра драмы, лауреат премии имени Евстигнеева:- Эти поиски света - некий компас для нас, ориентир в путешествии по нашему спектаклю. Его можно разделить на 3 части. Это юность писателя, зрелость и финальный его возраст, в котором он, возможно, сотворил свои самые главные и важные произведения, и в которых он стал единственным в то время русским писателем, который подавал голос в защиту русских церквей, вообще всего русского. Это настоящий патриот. И самое главное - это наш земляк.Спектакль "Чёрные доски" артисты владимирской драмы представили на сцене владимирской областной филармонии."Прогулки по жизни". Так обозначил жанр режиссёр-постановщик Владимир Кузнецов. В "Черных досках" - как на старинных иконах, расчищая слои олифы, автор приходит к пониманию самого важного и ценного, того, что составляет смысл.В постановке, посвященной нашему земляку, уроженцу села Алепино Владимиру Солоухину, конечно, звучат его строки. Основой стали его рассказы и автобиографические очерки.Атмосферу середины 20 века помогли создать и музыка, и реквизит. Внимание к деталям эпохи - пристальное.Владимира Солоухина на разных этапах жизни сыграли 3 артиста. По актерскому составу "Черные доски" стали сплавом опыта и молодости.Владимир Лаптев, актёр владимирского академического театра драмы, заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии имени Евстигнеева:- Понятие чести и совести - всё это востребовано. Что касается моего персонажа, персонаж интересен лично для меня, потому что это концентрация. Это без всяких прыжков, ужимок и так далее. Это мысль, мысль, мысль...И это очень проникновенное, чувственное восприятие происходящего, где наворачивается слеза.Екатерина Трофимова, актриса владимирского академического театра драмы:- Освоила даже виолончель, никогда этого не делая, до этого не играя. Спектакль - о поиске света. О поиске света человеческой души, о любви: и к себе, и ко всему, что нас окружает, о любви матери к ребёнку, о любви между мужчиной и женщиной. И вот этот поиск света, любви в человеке - он у нас на протяжении всего спектакля. У нас даже есть фраза - лейтмотив - "А свет был..."