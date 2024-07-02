Известная российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева навестила тысячелетний город. Об этом она написала в своих соцсетях. Анастасия поиронизировала над переполохом, который

Известная российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева навестила тысячелетний город. Об этом она написала в своих соцсетях. Анастасия поиронизировала над переполохом, который поднялся из-за приезда в Москву рэпера Канье Уэста. Блогерша отметила, что столица действительно прекрасный город, но есть в России не менее прекрасные места: Такер, Канье, гости с Ближнего Востока, гуляющие по столице. Москва