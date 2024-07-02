Депутаты ЗС Владимирской области поддержали предложение губернатора Александра Авдеева по распределению дополнительных расходов регионального бюджета в сумме 3,75 млрд руб.

Социальный акцентДепутаты ЗС Владимирской области поддержали предложение губернатора Александра Авдеева по распределению дополнительных расходов регионального бюджета в сумме 3,75 млрд руб. По словам председателя Законодательного Собрания Ольги Хохловой, часть доходов была получена от прибыли инвесторов, работа с которыми – один из главных приоритетов для нашей области.– Большую часть расходов составляет повышение заработных плат медикам, учителям, сотрудникам социальных учреждений, работникам культуры и спорта, – пояснил председатель бюджетного комитета Законодательного Собрания Михаил Максюков.Самые значительные расходы в отраслях – на образование(2,2 млрд руб.). Деньги пойдут прежде всего на строительство трёх школ: на 1100 мест в Коврове и Покрове и на 500 мест в Вязниках. Кроме того, филиалПИМУ увеличит количество учебных мест – за счёт областного бюджета расширят набор на специальности «педиатрия» и «лечебное дело». В малых населённых пунктах за классное руководство и кураторство учителям будут выплачивать дополнительно до 10 тыс. руб.427,9 млн направят на здравоохранение. В основном это социальные выплаты медикам, строительство подстанции скорой помощи в Лакинске и благоустройство территории вокруг больницы в Гусь-Хрустальном. Также в расходы заложили обеспечение амбулаторных больных лекарствами от гепатита С.На соцполитику выделено 279 млн руб. Из них 94 млн пойдёт на финансовое обеспечение нового, принятого на внеочередном июньском заседании Заксобрания закона о поддержке многодетных семей. Теперь критерий нуждаемости увеличен до 1,5 прожиточного минимума, также предусмотрены дотации на оплату жилья и капитального ремонта.370,8 млн руб. направят на дорожное хозяйство. Это деньги на дороги и на установку четырёх автоматических пунктов весогабаритного контроля.Налоговые бонусыДепутаты также приняли несколько налоговых мер поддержки. Предприятиям, работающим по упрощённой системе налого­обложения, в 2024 году предлагается 35%-ная льгота на уплату налога на имущество. Недвижимость, на которую распространяется мера, – деловые и торговые центры, нежилые помещения для офисов и общепита и прочее. Также от налога на имущество полностью освободили сельские почтовые отделения.На заседании Законодательного Собрания утвердили рекомендации по итогам публичных слушаний по исполнению областного бюджета за 2023 год. Одна из них касается проведения контроля качества выполнения работ, проводимых за счёт бюджета.– Мы не оставляем без внимания детское питание, оздоровительные лагеря, дорожные работы, благоустройство. Депутаты контролируют, насколько быстро и качественно выполнены работы, насколько эффективно расходуются средства областного бюджета. Эту деятельность мы будем продолжать, – подчеркнула Ольга Хохлова.