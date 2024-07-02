Хотя в нашем регионе заболевших не нашли, в соседних областях ботулизм привёл к летальному исходу.

Хотя в нашем регионе заболевших не нашли, в соседних областях ботулизм привёл к летальному исходу.Без фасолиВспышка ботулизма накрыла несколько регионов, в том числе соседнюю Нижегородскую область, Подмосковье и Москву.– Случаев этого заболевания во Владимирской области нет, – заверил главный внештатный инфекционист регионального Минздрава Владимир Пашков.В последний раз опасную бактерию у нас находили в 2016 году.Как пояснили в Роспотребнадзоре, все заболевшие этого года ели готовые салаты лобио из фасоли. Ведомство изъяло почти 200 тонн опасной продукции. Выяснилось: именно фасоль стала причиной массовых отравлений. Полуфабрикат для салатов изготавливали в антисанитарных условиях. Теперь во многих магазинах Владимира, где продают готовую еду, исключили блюда, в которые входят бобовые.Симптомы третьего дняВладимир Пашков напомнил, что летом нужно быть особенно внимательным к тому, что вы едите. Высокая температура и влажность – благоприятные условия для размножения бактерий. Попадая в организм человека, они вызывают опасные кишечные инфекции, в том числе ботулизм.– Это инфекционно-ток­си­чес­кое заболевание, которое развивается у человека, когда в его организм попадают возбудители. В дальнейшем токсин всасывается в кровь и распространяется по организму, проникает в центральную нервную систему, в мозг, – пояснил Владимир Пашков.По словам инфекциониста, при пищевом ботулизме в первые дни человек ощущает тошноту, расстройство. На третьи сутки появляется уже неврологическая симптоматика – сухость во рту, но на неё обычно внимания не обращают, и нарушение зрения – пелена перед глазами, двоение. Больной может почувствовать общую мышечную слабость и прочие симптомы вплоть до остановки дыхания.– Нужно понимать, какие продуты могут оказаться опасными. Прежде всего это рыбные, мясные, овощные консервы, копчёные колбасы, мясо домашнего производства, – пояснил доктор.Всё перечисленное нужно хранить в холодильнике или в погребе, предупреждают специалисты Роспотребнадзора региона. И прежде чем полакомиться консервами, содержимое банки следует прокипятить не менее 15–20 минут – тепловая обработка разрушает опасный токсин.Если после употребления домашних консервов или копчёностей почувствовали себя плохо, срочно обратитесь к врачу. Банку с остатками консервов, оставшуюся рыбу или окорок не выбрасывайте – их нужно отправить на лабораторное исследование. Это поможет быстрее выявить источник, поставить диагноз и начать правильное лечение.Мнение экспертаОфициальный представитель управления Роспотребнадзора по Владимирской области Юлия Каркаваниди:– Во время приготовления домашних консервов необходимо помнить, что именно домашние заготовки чаще всего бывают причиной смертельно опасного заболевания – ботулизма. Его возбудители живут только при отсутствии кислорода. Именно поэтому ботулизмом часто заболевают после употребления герметически закрытых консервов, солений и копчений домашнего производства, где в толщу продукта не проникает воздух и создаются благоприятные условия для сохранения возбудителя болезни. При этом внешний вид, вкус и запах продуктов не изменяется.