«ЭнергосбыТ Плюс» использовал 1 млн кВт * ч зеленой энергии для электроснабжения офисов в I квартале 2024 года.

«ЭнергосбыТ Плюс» использовал 1 млн кВт * ч зеленой энергии для электроснабжения офисов в I квартале 2024 года. Это 100% от общего объема потребления электроэнергии акционерным обществом с начала работы национальной системы сертификации низкоуглеродной электроэнергии.Использование зеленой энергии подтверждают сертификаты происхождения электрической энергии на объектах солнечной генерации, которые были погашены в отношении указанного объема потребления «ЭнергосбыТ Плюс».Потребление низкоуглеродной и возобновляемой электрической энергии – это один из важных аспектов ESG-политики АО «ЭнергосбыТ Плюс». Так общество вносит вклад в развитие возобновляемой энергетики РФ и сохранение окружающей среды для будущих поколений.АО «ЭнергосбыТ Плюс» готов помочь своим клиентам также внести свой вклад в развитие возобновляемой энергетики РФ и защиту окружающей среды путем погашения «зеленых» сертификатов.Зелёный сертификат – документ, подтверждающий факт производства электрической энергии на объекте возобновляемой или низкоуглеродной энергетики. Использование таких сертификатов позволяет бизнесу заявить о применении в модели управления принципов устойчивого развития.До появления в России механизма выпуска зеленых сертификатов компании могли подтвердить использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в своей работе двумя способами: через заключение двусторонних договоров на покупку электроэнергии, произведенной ВИЭ, или за счёт строительства собственной возобновляемой генерации. С появлением зелёных сертификатов клиентам стал доступен более гибкий и комфортный инструмент, упрощающий подтверждение происхождения используемой электроэнергии.Реклама.