Координатор владимирского отряда Лиза Алерт Валентина Савинова рассказала, как можно поддержать...

Координатор владимирского отряда "Лиза Алерт" Валентина Савинова рассказала, как можно поддержать волонтеровНа прошлой неделе паблики региональных отрядов поискового движения "Лиза Алерт" облетела новость об угоне автомобиля волонтеров в Тульской области. Белую брендированную волну нашли молниеносно, в тот же день. Благодаря усилиям полиции, репостам и показаниям свидетелей.Больше всего активисты отряда переживали за внушительный комплект оборудования, который лежал в машине, и который критически необходимо добровольцам в сезон активных поисков. Как это все достается ребятам, ведь "Лиза Алерт" не принимает денежную помощь? Кто и как их может поддержать? "Вестям" в интервью рассказала координатор владимирского отряда Валентина Савинова.