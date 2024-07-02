Жительница Коврова Светлана Фолифорова завоевала золото на чемпионате России по спортивному ориентированию в дисциплине «Классика-общий старт».

Жительница Коврова Светлана Фолифорова завоевала золото на чемпионате России по спортивному ориентированию в дисциплине «Классика-общий старт». Об этом рассказала правительства Владимирской области.Отмечается, что наша землячка не оставила соперникам ни единого шанса.Для Светланы это уже второе золото чемпионата. Ранее она и Татьяна Губернаторова завоевали первое место в эстафете.