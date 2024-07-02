Ковровская администрация ответила на вопросы муниципального поисково-спасательного отряда. Чиновники признали, что есть и дефицит кадров, и не совсем правильный график работы, и зарплаты

Ковровская администрация ответила на вопросы муниципального поисково-спасательного отряда. Чиновники признали, что есть и дефицит кадров, и не совсем правильный график работы, и зарплаты хотелось бы побольше, но, в целом, цитата, «пока что угрозы того, что отряд перестанет существовать нет, в основном в отряде работают серьёзные и порядочные люди, понимающие сложившуюся ситуацию». Напомним, о недовольстве ПСО