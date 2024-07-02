Медики Петушинской ЦРБ пожаловались в Народный фронт на руководство больницы Как следует из...

Медики Петушинской ЦРБ пожаловались в Народный фронт на руководство больницыКак следует из обращения, руководство Петушинской ЦРБ "экономит на зарплатах врачей и реактивах для лаборатории".Учреждение обслуживает пациентов трех районов - Киржачского, Собинского и Петушинского, включая поселок Вольгинский. В день клинико-диагностическая лаборатория принимает в работу анализы более 400 пациентов. И это при штате в 11 человек, все специалисты - в возрасте.Многие получают пенсии и федеральные выплаты, но не стимулирующие надбавки за непрерывный стаж, выслугу и результативность. На это денег в бюджете ЦРБ, якобы, нет. По словам медиков, есть и проблемы с закупкой реактивов для жизнненноважных исследований. В частности, на панкреонекроз.Тамара Карпинская, ио заведующей клинико-диагностической лабораторией Петушинской районной больницы:- У нас хирургические отделения, у нас реанимация, у нас гинекология. Ну, как бы, эти анализы нужны. Очень сильно нужны, но их у нас на данный момент нет уже месяц. Представляете? Больница работает без этого анализа.- То есть это значит человеку вовремя не сделали анализ, не установили диагноз, и человек просто-напросто может умереть из-за этого анализа?- Да, может умереть при панкреонекрозе."Вести" получили официальный ответ от Министерства здравоохранения Владимирской области. В нем, в частности, приводятся данные о средне начисленной заработной плате медработников, конкретно - биологов лаборатории за последние полгода. Специалисты с высшим образованием получают от 73 до 126 тысяч рублей (это заметно больше, чем год назад).Отдельно подчеркивается, что жалоб от сотрудников в Минздрав на этот счет не поступало. С поставками реактивов сейчас разбираются. Ситуацию обещали прояснить к концу недели.