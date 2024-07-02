В понедельник, 1 июля, на пересечении Рпенского проезда с улицами Юбилейной и Жуковского заработал новый светофорный объект.

В понедельник, 1 июля, на пересечении Рпенского проезда с улицами Юбилейной и Жуковского заработал новый светофорный объект. Об этом рассказала администрации Владимира.Отмечается, что светофорный объект был установлен в рамках строительства Рпенского проезда с учётом мнения горожан.«Напомним, что тестовое движение автомобильного транспорта по Рпенскому проезду было открыто 1 декабря 2023 года», - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.