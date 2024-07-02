Почему с контейнерных площадок во Владимире начали исчезать желтые ёмкости для раздельного сбора...

Почему с контейнерных площадок во Владимире начали исчезать желтые ёмкости для раздельного сбора мусора?Жители областного центра обеспокоены: с контейнерных площадок во Владимире начали исчезать желтые ёмкости для раздельного сбора мусора. Чья это инициатива? И правда ли, что сортировать отходы больше нет смысла? Расскажем в нашем сюжете.Чистота и порядок, а также вклад в спасение планеты. Из ярко-желтых контейнеров пластик, стекло, макулатура попадают прямиком на переработку. Сортировать бытовые отходы владимирцы привыкли. Но теперь эти контейнеры вновь исчезли с улиц. Так уже было в 2020 году. У жителей накопилось много вопросов. И мусора.Мария Карева - жительница дома по ул. Добросельской:- В последние дни крупногабаритный мусор никто не вывозил. Мало того, что он лежит, да, мусор тут копится, дети могут пораниться, машины могут повредиться. Контейнеры для пищевого мусора тоже вывозятся редко и несвоевременно. Крысы бегают. Но почему-то встал вопрос именно по контейнерам для раздельного сбора мусора. Непонятно.Сергей Брынов - участник СВО, житель г. Владимира:- Два года нас приучали, и мы друга приучали к инициативе по раздельному мусору. Я знаю, что пластик перерабатывается в земле больше ста лет, гниет. А мусор у нас закапывают.Порядка пятисот контейнеров для раздельного сбора мусора область закупила по федеральной программе. Полгода назад регоператор решил сократить вывоз отходов раздельного сбора. Причина - необорудованные площадки. Но это решаемо, - говорят представители компании УНР.Юрий Прохоровский - директор ООО УНР:- Элементарно, можно убрать один контейнер для коммунальных отходов, поставить туда для раздельного сбора,только, единственное - придется региональному оператору возить это почаще. Потому что отходы в меньшей степени не образуются. Это все реально.Владимир Великанов - коммерческий директор ГК "УНР":- Нам прислали сейчас письма только подрядчики. Мы, соответственно, обратились к региональному оператору с просьбой разъяснить. Но пока мы никаких комментариев не получаем. Я думаю, он и дальше будет замалчивать эту ситуацию.Смешанные отходы дают лишь 10% полезных фракций, раздельный же сбор, в желтых контейнерах - в 8 раз больше.Виктория Панфилова - директор ООО МПС:- Конечно, процент отбора из этих контейнеров достаточно велик. Мы стремимся довести его до 90% полезной фракции, сейчас достигаем где-то 70-80%. Качество отбираемой продукции, конечно, намного лучше. В результате - на свалку не едет достаточно большое количество.Федеральная задача - к 2030 году довести объемы сортировки и переработки до 100% и вдвое снизить объем отходов, который попадает на свалки. Ликвидация желтых контейнеров - шаг назад, - считают экоактивисты.Мария Нусс - эко-активистка:- Просто все отходы будут скидываться в смешанный мусор, и что дальше? Куда они поедут? Дойдут ли до переработки? Какие будут дальнейшие действия с отходами - никто не знает.Защитники природы уверены: культура экологичного потребления требует больших усилий, чем в случае обычного складирования мусора на полигонах. Которых во Владимирской области уже достаточно.Мария Артес, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".