Реставраторы начали работу над проектом по восстановлению владимирского кинотеатра...

Реставраторы начали работу над проектом по восстановлению владимирского кинотеатра "Художественный"Возвращается из забвения. Реставраторы завершили обмеры владимирского кинотеатра "Художественный" и начали работу над проектом по восстановлению памятника архитектуры регионального значения. Напомним, легендарный кинотеатр год назад перешёл в областную собственность. Как выглядят интерьеры "Художественного" сейчас? И что уже сделано? Все подробности - в репортаже Марии Платанюк.Владимир Кислов, директор "Владимирреставрации":- Мы сделали все обмерные чертежи и обследования, теперь работа уже будет в мастерских, архитекторы, конструкторы, будут разрабатывать чертежи дальше.Масштаб 1 к 50. Чертежи - результат работы сотрудников "Владимирреставрации". Специалисты зафиксировали облик "Художественного" - и внешний, и внутренний. Со всеми деталями, проблемами, утратами.Во "Владимирреставрации" рассказывают: выходили на обмеры и ночью. Чтобы "запечатлеть" фасады старейшего кинотеатра Владимира, памятника архитектуры регионального значения - без потока машин.По контракту, подчёркивает директор "Владимирреставрации" Владимир Кислов, работают пятый месяц. Проект - ответственный. Здание кинотеатра "Художественный" - одно из тех, что формирует облик исторического центра. Знаковый объект, наконец, готов открыть новую главу своей истории. После долгих лет забвения...Владимир Кислов, генеральный директор "Владимирреставрации":- Инженерная часть сейчас разрабатывается, по сетям. По всему остальному. По усилению конструкций, которое необходимо. В результате обследований часть конструкций необходимо усиливать. И вот эту часть проекта мы сейчас разрабатываем. Мы, в принципе, работаем в полную силу, и никаких нерешаемых проблем нет. Если ничего не возникнет в процессе, то к ноябрю месяцу мы планируем сдать проект на экспертизу."Киноистория" в этих стенах началась до революции. В 1910 году в здании купца Петровского на втором этаже был открыт кинотеатр "Фурор", а в 1913 - электротеатр "Ампир". Эту дату считают точкой отсчёта. Так что в этом году первому кинотеатру губернской столицы - 111 лет.Название "Художественный" он получил в конце 1930 годов. Долгие годы "Художка" (так, любя, называют кинотеатр владимирцы) была центром культурной жизни. Однако в новом веке, в 2011 году, кинематограф покинул исторические интерьеры.Время будто остановилось - на афишах и календарях. Но сейчас "Художественный" готов "встряхнуться", сбросить пыль и вновь гордо "поднять голову".Мария Платанюк, корреспондент:- Вот он - большой зал легендарного кинотеатра "Художественный". Сердце исторического здания. Площадь зала огромна - примерно 350 квадратных метров. Сейчас, как и другие помещения "Художественного", большой зал задышал, он освободился от мусора. В памятник архитектуры, медленно, но верно, возвращается жизнь.Для владимирских реставраторов восстановление "Художественного" - история не только профессиональная, но и личная. Говорят: и сами ходили в "Художку" - и сегодня хотели бы "вернуть" городу одно из красивейших его зданий, которое - по праву "слепок" даже не одной, а нескольких эпох.Станислав Чаев, начальник научно-проектной мастерской "Владимирреставрации", архитектор-реставратор:- Очень своеобразный и редкий объект для нашего города. Этот стиль - модерн - представлен буквально единичными зданиями во Владимире. Больше столичный такой. Тем более, что это еще и работа наших предшественников. Ведь в 1970 году была очень масштабная реставрация этого здания проведена. И большая часть лепнины, которую мы сейчас видим - это тоже было сделано руками реставраторов. И мы как бы уже второй круг проходим...Владимир Кислов, генеральный директор "Владимирреставрации":- Очень хочется, чтобы проект получился хорошим, грамотным, качественным, чтобы было потом, чем гордиться. Чтобы было можно показать нашим последователям, что это делали мы.В большом зале, как и в других помещениях для просмотра, демонтированы кресла. Разобраны завалы. Директор "Киноцентра" Владимирской области Дмитрий Родин (учреждение - балансодержатель "Художественного") рассказывает: из кинотеатра вывезли 10 "Камазов" мусора.Так интерьеры выглядели ещё недавно. Только на работы по разбору мусорных гор и их утилизацию направили больше миллиона рублей. Но самый сложный процесс впереди."Художественный" был и останется кинотеатром. Такую задачу после судьбоносного решения о передаче памятника архитектуры в областную собственность поставил губернатор Александр Авдеев. Важно сохранить и облик, и профиль, и дух легендарной "Художки".Дмитрий Родин, директор "Киноцентра" Владимирской области:- Обязательно сохраним все три зала, которые функционировали до этого. Это премьер-зал, он будет рассчитан на 60 мест, это малый зал - на 120 мест и большой зал - на 300-320 мест. Все это мы попытаемся сохранить, как это было ранее. Но время не стоит на месте. Мы постараемся насытить его современным оборудованием, техническим оснащением, что также будет проектироваться.Дмитрий Родин, директор "Киноцентра" Владимирской области:- Когда я сюда захожу, здесь чувствуются масштабы, здесь чувствуется эпоха, здесь чувствуется настроение, которое было у раньше у людей, приходящих сюда. И пусть здесь сейчас нет экрана, не крутятся киноленты, но ты чувствуешь ту атмосферу, которая была раньше.В перспективе - пока отдаленной - после завершения реставрации - в "Художественный" сможет переехать и сам "Киноцентр". Сейчас он базируется в здании на улице Диктора Левитана. Площади "Художки" позволят разместить все отделы, и даже детскую киномастерскую "Начало". Кроме того, у Министерства культуры Владимирской области появится еще одна достойная площадка для проведения киносмотров.Дмитрий Родин, директор "Киноцентра" Владимирской области:- Сейчас это фестиваль Всероссийский "Киноперемена", который успешно прошёл в 2023 году. Он даст новый виток развития нашему традиционному фестивалю "Киностарт", который проводится зимой во Владимирской области, а также даст возможность проводить всё новые и новые мероприятия.О "Художественном" несколько поколений владимирцев вспоминают с ностальгией. Здесь смотрели киноновинки, встречались, влюблялись...Назначить свидание в "Художке" - обычная история советского времени.Интерьеры возрождаемого кинотеатра будут выдержаны в ретро-стиле. В планах - и большое кино, и буфет с ситро. Со вкусом детства. Парадная лестница "Художественного" помнит эти времена.- Входная парадная часть сохранит свой вид, который она сейчас имеет. Здесь будут находиться на 1 этаже: гардеробная, буфет, премьер-зал, уборные комнаты и общественные пространства, где могут находиться и найдут себе дело по душе, пока ожидают киносеанса, кинопремьеры, люди абсолютно любого возраста.Пока же экскурсия по "Художественному", действительно, как путешествие по лабиринтам памяти. Узнаваемые интерьеры, детали...Он сам сегодня, как съемочная площадка фильма.- Ну а вот в этом небольшом помещении когда-то работали кассиры кинотеатра "Художественный" - вот именно через это окно они выдавали билеты. И на этой стене сохранились абсолютные раритеты, тоже слепок времени - штампы, которые ставили на билеты на киносеансы "Художественного".Для владимирцев "Художественный" всегда был чем-то родным и близким. И сейчас - в Год семьи - Киноцентр Владимирской области начал работу над будущей экспозицией. Фотолетопись "Художки" в современном обрамлении - планируют создать вместе с жителями региона.Дмитрий Родин, директор "Киноцентра" Владимирской области:- Сейчас "Киноцентр" Владимирской области ведёт сбор фотографий, раньше ходили в кинотеатр, и обязательно нужно было сделать фото на память. И сейчас мы хотим собрать фотографии владимирцев, и вот в этом помещении как раз-таки будет располагаться мультимедийная экспозиция, где будут сменяться фотографии различного времени. Именно семейные фотографии.Новейшая история "Художественного" доказывает: плохой сценарий можно и нужно переписать. "Художественный"- киноаристократ Владимира, сегодня скорее жив! Однозначно - жив!Мария Платанюк, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".