Три человека погибли в ДТП под Гусь-Хрустальным. Страшная авария произошла на трассе «Селимово – Вековка». За рулем автомобиля «Дэу» находился 84-летний водитель. По версии дорожных

Три человека погибли в ДТП под Гусь-Хрустальным. Страшная авария произошла на трассе «Селимово – Вековка». За рулем автомобиля «Дэу» находился 84-летний водитель. По версии дорожных полицейских, он не справился с управлением — авто вылетело с дороги. С официального сайта Госавтоинспекции Владимирской области Водитель автомобиля «Дэу», 84-х лет, двигаясь в сторону г. Гусь-Хрустальный, не справился с