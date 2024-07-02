Во Владимире около областной филармонии разбился 51-летний водитель скутера. Фото и видео лежащего в крови мужчины разлетелись в подслушках вечером в минувший понедельник, 1 июля. По данным

Во Владимире около областной филармонии разбился 51-летний водитель скутера. Фото и видео лежащего в крови мужчины разлетелись в подслушках вечером в минувший понедельник, 1 июля. По данным дорожных полицейских, скутерист догнал притормозивший спереди автомобиль. Анастасия Осокина, инспектор отдела ГАИ г. Владимира Водитель скутера Хонлинг 1973 г.р. (51 год), двигаясь по правой полосе в строну ул.