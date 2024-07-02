Уроженец Владимира Роман Чекушов назначен статс-секретарём, замминистра промышленности и торговли...

Уроженец Владимира Роман Чекушов назначен статс-секретарём, замминистра промышленности и торговли РФНаш земляк, уроженец Владимира Роман Чекушов назначен статс-секретарём, заместителем Министра промышленности и торговли Российской Федерации. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.Роман Чекушов родился 1 июня 1987 года в областной столице. Окончил Владимирский государственный университет по специальности "Юриспруденция". Выпускник Российской Академии госслужбы при Президенте Российской Федерации, финалист всероссийского конкурса "Лидеры России".Работал в банковской сфере, в администрации Владимирской области, Счетной Палате региона, в госучреждении "Агроэкспорт".С 2020 года Роман Чекушов возглавлял департамент развития экспорта федерального Минсельхоза, с 2021 - Департамент международной кооперации Министерства промышленности.К исполнению обязанностей статс-секретаря федерального Министерства Роман Чекушов приступил с начала июля.