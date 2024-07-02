Росянку заметили во Владимирской области. Растение обитает на верховых болотах и берегах торфяных озер и как раз в настоящее время начинает цвести. Снимками поделились в пресс-службе

Росянку заметили во Владимирской области. Растение обитает на верховых болотах и берегах торфяных озер и как раз в настоящее время начинает цвести. Снимками поделились в пресс-службе Госохотинспекции. На фото росянка круглолистная. Листья сверху и по краям усажены красноватым волосками, которые выделяют клейкую жидкость в виде блестящих капель. Они очень чувствительны, поэтому когда насекомое попадает на