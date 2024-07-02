В Коврове возбуждено уголовное дело о хищении более 28 миллионов рублей
В пресс-службе...
В Коврове возбуждено уголовное дело о хищении более 28 миллионов рублей
В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали, что в апреле прошлого года Управлением городского хозяйства администрации города Коврова с ООО «РАДСАФ» заключен муниципальный контракт стоимостью свыше 130 млн рублей на строительство автомобильной дороги и ливневой канализации (по улице Маршала Устинова).
Подрядной организации был выплачен аванс - более 62 млн рублей.
Но, увы, условия контракта подрядчиком так и не были исполнены.
Долгое время строительные мероприятия на объекте не велись. При этом сумма проавансированных, но не выполненных работ, превысила 28 млн рублей, которые заказчику не возвращены.
В итоге было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).
Ранее по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту хищения свыше 9 млн рублей при проведении той же организацией работ ремонту мостового перехода через реку Шередарь в Киржачском районе Владимирской области.
В данный момент ООО «РАДСАФ» включено в реестр недобросовестных поставщиков.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений