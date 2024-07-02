В Коврове возбуждено уголовное дело о хищении более 28 миллионов рублей В пресс-службе...

В Коврове возбуждено уголовное дело о хищении более 28 миллионов рублейВ пресс-службе региональной прокуратуры рассказали, что в апреле прошлого года Управлением городского хозяйства администрации города Коврова с ООО «РАДСАФ» заключен муниципальный контракт стоимостью свыше 130 млн рублей на строительство автомобильной дороги и ливневой канализации (по улице Маршала Устинова).Подрядной организации был выплачен аванс - более 62 млн рублей.Но, увы, условия контракта подрядчиком так и не были исполнены.Долгое время строительные мероприятия на объекте не велись. При этом сумма проавансированных, но не выполненных работ, превысила 28 млн рублей, которые заказчику не возвращены.В итоге было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).Ранее по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту хищения свыше 9 млн рублей при проведении той же организацией работ ремонту мостового перехода через реку Шередарь в Киржачском районе Владимирской области.В данный момент ООО «РАДСАФ» включено в реестр недобросовестных поставщиков.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений