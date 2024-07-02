Заксобрание Владимирской области заключило соглашение о сотрудничестве с Могилёвским областным...

Заксобрание Владимирской области заключило соглашение о сотрудничестве с Могилёвским областным Советом депутатовПарламенты двух регионов России и Беларуси теперь партнёры. В Витебске заключено соглашение о сотрудничестве между Законодательным Собранием Владимирской области и Могилёвским областным Советом депутатов. Документ подписан в рамках 11 форума регионов России и Беларуси.Соглашение между двумя парламентами предполагает обмен опытом законотворческой деятельности, проведение совместных конференций, семинаров, встреч и консультаций, обмен материалами, в том числе - аналитическими и методическими.Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Объединение регионов в целом даёт такой сильный, сплочённый союз. Наша задача, конечно, посмотреть законодательную базу в Беларуси, поделиться своими законами, которые обязательно будут полезны для Могилёвской области и очень важная задача - объединить нашу молодежь.Александр Горошкин, председатель Могилёвского областного Совета депутатов:- Дружба не измеряется километрами. И я более, чем уверен, что те соглашения, которые подписываются между регионами Беларуси и России - это путь в наше нормальное, доброе, светлое будущее.Также председатель Законодательного Собрания Владимирской области Ольга Хохлова приняла участие во встрече Председателя Совета республики Национального Собрания республики Беларусь - Натальи Кочановой и председателя Совета Федерации нашей страны - Валентины Матвиенко.Главы парламентов встретились с руководителями органов госвласти Беларуси и России. Завершилась работа Форума пленарным заседанием с участием представителей Правительств Российской Федерации и Беларуси.