Владимирские врачи готовы к борьбе с ботулизмом. Об этом заявил главный внештатный инфекционист региона Владимир Пашков. Напомним, более 300 человек по всей России отравились готовыми
<a href="https://33live.ru/novosti/02-07-2024-vladimirskie-vrachi-gotovy-k-borbe-s-botulizmom.html" target="_blank">Владимирские врачи готовы к борьбе с ботулизмом</a> - Владимирские врачи готовы к борьбе с ботулизмом. Об этом заявил главный внештатный инфекционист региона Владимир Пашков. Напомним, более 300 человек по всей России отравились готовыми
[url=https://33live.ru/novosti/02-07-2024-vladimirskie-vrachi-gotovy-k-borbe-s-botulizmom.html]Владимирские врачи готовы к борьбе с ботулизмом[/url] - Владимирские врачи готовы к борьбе с ботулизмом. Об этом заявил главный внештатный инфекционист региона Владимир Пашков. Напомним, более 300 человек по всей России отравились готовыми