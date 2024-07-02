Владимирские врачи готовы к борьбе с ботулизмом. Об этом заявил главный внештатный инфекционист региона Владимир Пашков. Напомним, более 300 человек по всей России отравились готовыми

Владимирские врачи готовы к борьбе с ботулизмом. Об этом заявил главный внештатный инфекционист региона Владимир Пашков. Напомним, более 300 человек по всей России отравились готовыми блюдами из службы доставки. Они ели салаты с фасолью лобио. Заболевание опасно. Оно может привести к параличу и вызвать остановку дыхания. Как пояснили медики, инфекция дает о себе знать через