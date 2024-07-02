Медики владимирской ОДКБ поставили выявили артрит у 10-летней девочки. Заболевание редкое и сложное, его трудно диагностировать, объяснили в пресс-службе медучреждения. Поэтому маленькую

Медики владимирской ОДКБ поставили выявили артрит у 10-летней девочки. Заболевание редкое и сложное, его трудно диагностировать, объяснили в пресс-службе медучреждения. Поэтому маленькую пациентку будут лечить в столице. Девочка поступила с жалобами на лихорадку, температуру под 40, выраженную слабость, сыпь, боли в мышцах и суставах. Болезнь развивалась быстро. Из пресс-релиза ОДКБ Ребенок заболел остро и вначале