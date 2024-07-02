Законы подлости
Когда тебе нужно открыть дверь единственной свободной рукой, ключ
оказывается в противоположном кармане.
Дверь сама захлопывается именно тогда, когда ты оставил ключи в
квартире.
Именно в тот момент, когда у тебя руки все в грязи, у тебя начинает
чесаться нос.
Когда кажется, что дела начинают идти лучше, вдруг оказывается, что ты
чего-то не заметил.
Если ты сохраняешь спокойствие, в то время как все остальные в панике,
то это, несомненно, потому, что ты не понял всей серьезности проблемы.
Проблемы ни создаются, ни решаются, они просто переходят в другие формы.
Ты подбегаешь к телефону как раз вовремя, чтобы услышать, как на другом
конце положили трубку.
Если по телевизору идут лишь 2 вещи, которые стоит посмотрет
еще анекдот!