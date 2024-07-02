Владимирский фотограф Владислав Тябин запечатлел чомгу, которая сажает птенцов к себе на спину, и поделился редкими кадрами в соцсетях.

Владимирский фотограф Владислав Тябин запечатлел чомгу, которая сажает птенцов к себе на спину, и поделился редкими кадрами в соцсетях. Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.Специалисты отмечают, что подобное поведение для водоплавающих птиц вполне нормально. Птенцы чомги частенько залезают на родителей и катаются. Порой малыши так глубоко зарываются в перья, что их не видно.