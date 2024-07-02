Ранее судимого жителя Владимира, отбывающего наказание в исправительном учреждении на территории региона, обвиняют в организации деятельности экстремистского сообщества.

Ранее судимого жителя Владимира, отбывающего наказание в исправительном учреждении на территории региона, обвиняют в организации деятельности экстремистского сообщества. Об этом рассказала СУ СКР по Владимирской области.Правоохранители предварительно выяснили, что заключённый являлся участником экстремистского международного движения, которое запрещено на территории РФ. С 2022 по 2024 годы он проводил пропаганду среди осуждённых, чтобы склонить их к участию в деятельности данной организации.«В результате совместных мероприятий территориальными органами Следственного комитета, МВД и ФСИН России по Владимирской области преступная деятельность фигуранта пресечена», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Расследование продолжается.