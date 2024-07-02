В текущем году на территории Владимирской области впервые реализуется проект «Благоустроенный двор», задача которого заключается в преображении дворов и прилегающих к ним территорий в городах и крупных сельских населённых пунктах региона.

В текущем году на территории Владимирской области впервые реализуется проект «Благоустроенный двор», задача которого заключается в преображении дворов и прилегающих к ним территорий в городах и крупных сельских населённых пунктах региона. Об этом губернатор Александр Авдеев рассказал в своём .На реализацию проекта правительство Владимирской области направило муниципалитетам 1,5 млрд рублей. До конца 2024 года планируется благоустроить 717 объектов, в том числе 399 дворов и 318 прилегающих территорий.Как отметил региональный руководитель, 145 объектов уже преобразились. 13 муниципалитетов полностью выполнили годовой план.«В целом процесс идёт без сбоев. Тем не менее я прошу депутатов Законодательного собрания и местных советов держать его на контроле, ведь все запланированные к благоустройству территории взяты в работу по их наказам и из списка пожеланий жителей, объединённых в Народную программу развития области», - написал Александр Авдеев.