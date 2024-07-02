Работы выполнялись на территории Московской, Нижегородской, Владимирской, Ивановской, Тульской, Калужской, Рязанской областей и Чувашской Республики.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» подвело итоги внутритрубной диагностики магистральных нефтепроводов (МН) и нефтепродуктопроводов (МНПП) за январь – июнь 2024 года.Работы выполнялись на территории Московской, Нижегородской, Владимирской, Ивановской, Тульской, Калужской, Рязанской областей и Чувашской Республики. Диагностика оборудования и трубопроводов выполнялась методами неразрушающего контроля с использованием высокоточного сверхчувствительного оборудования.С начала 2024 года было проведено обследование 11 участков МН и 25 участков МНПП, в том числе, 10 подводных переходов через реки. Общая протяженность диагностированных участков составила более 2,2 тыс. км. До конца года запланировано обследование еще порядка 2,4 тыс. км магистральных трубопроводов.Внутритрубная диагностика – один из приоритетных способов контроля состояния оборудования, имеющий большое значение для обеспечения безопасной эксплуатации магистральных трубопроводов и надежной транспортировки нефти и нефтепродуктов. Более 30 лет ПАО расширяет возможности в этой сфере, внедряя инновации для производства инспекционных приборов. В настоящее время достигнута полная независимость от импортных комплектующих в изготовлении диагностического оборудования для обследования трубопроводов.Используемые приборы обследуют состояние поперечных и продольных сварных швов, структуру и толщину стенок трубопроводов. План диагностики составлялся с учетом показателей, имеющих существенное значение для обеспечения надежности и безопасности объектов.Так, обследование продольных и поперечных сварных швов проводится с наибольшей тщательностью. В процессе диагностики исследуется каждый миллиметр тела трубопровода и все сварные соединения. Неразрушающий контроль внутритрубными инспекционными приборами включает два основных метода: магнитный и ультразвуковой. Также с помощью специальных приборов – профилемеров - выполняется оценка геометрического состояния трубопровода, его пространственного положения и динамики изменения высотного положения.Акционерное общество эксплуатирует более 6 тыс. км трубопроводов на территории 13 регионов России, что диктует высокие требования к безопасности объектов и их стабильной работе. В случае обнаружения дефекта на место выезжают специалисты-дефектоскописты, которые проводят дополнительное исследование, чтобы определить наиболее эффективные методы ремонта», - пояснил начальник службы оценки технического состояния трубопроводов Игорь Горохов.