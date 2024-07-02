Во Владимирской области осужденный «вербовал» сокамерников в экстремистскую организацию. По...

Во Владимирской области осужденный «вербовал» сокамерников в экстремистскую организацию.По предварительным данным, осужденный, отбывающий наказание в исправительном учреждении на территории Владимирской области, с марта 2022 года по май 2024 года, являясь участником международного (экстремистского) движения, организовал пропаганду его идеологии среди осужденных.В результате совместных мероприятий территориальными органами Следственного комитета, МВД и ФСИН России по Владимирской области преступная деятельность фигуранта была пресечена.Следователем СК проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.В данный момент возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого жителя города Владимира (ч. 1.1 и 2 ст. 282.2 УК РФ, «склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации...»), поясняют в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области.Фото: пресс-служба СУ СК России по Владимирской области