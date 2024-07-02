В Гусь-Хрустальном прокурор направил в суд дело об убийстве.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, в ночь с 31 декабря на 1 января двое братьев распивали алкогольные напитки. В ходе общения фигурант узнал, что его родственник забыл покормить собаку соседки, о чём та просила ранее.Вспыхнувшая ссора быстро переросла в драку, в ходе которой обвиняемый схватил нож и ударил брата в грудь. Пострадавший скончался на месте.После случившегося мужчина написал явку с повинной, но после изменил показания. На данный момент уголовное дело об убийстве передано в суд.