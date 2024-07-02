В Коврове подрядчик обвиняется в неисполнении условий контракта.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, во время проверки исполнения законодательства в сфере заказов для муниципальных нужд были обнаружены нарушения. Управление Ковровского городского хозяйства заключило контракт с подрядчиком 13 апреля 2024 года на сумму, превышающую 130 миллионов рублей.Согласно договору, исполнитель должен был организовать строительство дороги и ливневого канала на ул. Маршала Устинова. В качестве аванса подрядчик получил более 62 миллионов рублей.Зафиксированы факты неисполнения условий договора. Работы на объекте не выполнялись. Деньги в размере 28 миллионов за невыполненные условия заказчику не вернули.На данный момент дело направлено в следственный комитет для решения об уголовном преследовании.