С января по июнь 2024 года с вокзалов и станций Горьковской железной дороги было отправлено почти 19 млн пассажиров, что на 5,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С января по июнь 2024 года с вокзалов и станций Горьковской железной дороги было отправлено почти 19 млн пассажиров, что на 5,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказала пресс-служба компании.Так, более 4,3 млн пассажиров отправились поездами дальнего следования. Пригородным сообщением воспользовались свыше 14,6 млн человек. В первом полугодии общий пассажирооборот составил более 4,9 млрд пасс-км (+9,1%).Только за июнь 2024 года по железной дороге было отправлено около 3,9 млн пассажиров (+4,7%). В том числе 856 тыс. граждан отбыли поездами дальнего следования (+2%), а более 3 млн человек воспользовались пригородным сообщением (+5,5%). Общий пассажирооборот в июне превысил 1 млрд пасс-км (+4,1% к июню прошлого года).