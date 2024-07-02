В автомобильных авариях за неделю погибло 8 человек, 44 человека, включая 11 детей, пострадали.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, в регионе зафиксировано 39 автомобильных аварий. В общей сумме число пострадавших составило 52 человека, из которых восемь погибли.В Суздальском районе произошло два ДТП, 24 и 25 июня. 2024 года. В первом водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Во второй аварии столкнулись два автомобиля на 22-ом километре дороги «Владимир – Юрьев-Польский». В результате второго происшествия один из водителей скончался, второй водитель и пассажир госпитализированы.В Ковровском районе столкнулись автомобили Renault и Chevrolet на перекрёстке. В Гороховецком районе водитель мотоцикла наехал на препятствие и, после, госпитализирован. Другой водитель мотоцикла попал в ДТП в Александровском районе: водитель автомобиля Wolksvagen не уступил дорогу имевшему приоритет мотоциклисту.По предварительной информации в Судогодском районе столкнулись два автомобиля – Toyota и Wolksvagen, где первая не уступила дорогу приоритетному второму.