Обвиняемый в телефонном мошенничестве житель Судогодского района ожидает суда.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, мужчина вступил в сговор с неустановленной группой лиц. В мессенджере ему предложили заработать деньги и дали инструкции.Первой жертвой телефонных мошенников стала пенсионерка из города Лакинск, чей родственник якобы, со слов звонивших, попал в ДТП. Она передала обвиняемому 250 тысяч рублей. Второй жертвой стала пожилая жительница Ковровского района, которая отдала 180 тысяч.Деятельность фигуранта пресекли сотрудники полиции 24 мая 2024 года. Подозреваемый признался в содеянном и возместил ущерб. На данный момент дело передано в суд.