Сколько любопытных мест можно увидеть в России. Сегодня мы хотим вас познакомить с владимирцами- активистами Молодежного клуба Русского географического общества. В качестве волонтеров члены клуба совершили уже множество экспедиций от Калининграда до Камчатки.

Сколько любопытных мест можно увидеть в России. Сегодня мы хотим вас познакомить с владимирцами- активистами Молодежного клуба Русского географического общества. В качестве волонтеров члены клуба совершили уже множество экспедиций от Калининграда до Камчатки.Побывали в путешествиях по Байкалу и Сербии, в планах - Алтай, а в эти минуты ребята находятся в Крыму.Клуб занимается не только общественной деятельностью, а еще и научной.У членов клуба старше 18 лет есть возможность выиграть именную стипендию РГО. А ребята помладше могут принять участие в профильных сменах популярных лагерей от "Артека" до "Океана".В планах на 18 августа - ко Дню географа- научная экспедиция на Сахалин и волонтерская школа "Кавказ- Крым". В сентябре - стажировка в Турции. Если вас увлекла эта информация -то проситесь в научные экспедиции. Мы связались руководителем клуба и пресс-секретарем Сергеем и Екатериной Антипиными. Они сейчас в крымских горах....Давайте вместе с ними полюбуемся на эту красоту!