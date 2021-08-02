На сегодняшний день в работе находится 111 обращений жителей.

Во Владимире 2 августа на благоустройство города вышли 74 рабочих и 11 единиц техники.Как сообщили в горадминистрации, на улице Горького вблизи остановки на Гастелло появился новый газон. С улицы Диктора Левитана вывозят срубленные ветки. На проспекте Ленина рабочие пропалывают цветники. В Патриотическом сквере проведены работы по содержанию зелёных наслаждений.«Покос травы продолжается на улицах Офицерской, Комиссарова, Горького, Ерофеевском спуске, Октябрьском проспекте, на площади Победы и Лыбедской магистрали, а также в Юрьевце», - уточнили в МКУ «Благоустройство».Свои жалобы горожане могут оставлять на сайте «Владимир - это мы». На сегодняшний день в работе находится 111 обращений жителей.