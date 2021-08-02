Погибших и пострадавших нет.

В 16:35 1 августа в селе Спасское-Городище Суздальского района на улице Центральной горел ангар зернотока.Прибывшими на место происшествия сотрудниками МЧС было сформировано звено газодымозащитной службы для тушения огня. Пожарные не дали огню распространиться, и потушили пламя на площади 100 квадратных метров.Как рассказала руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко, в результате возгорания пострадала деревянная конструкция обрешётки кровли, отложения пыли и зерновые отходы. Погибших и пострадавших нет.На пожар выезжаои 3 единицы техники и 6 человек личного состава.Дознаватели выясняют причину пожара.