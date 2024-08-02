Акции Группы Астра и Группы Позитив вошли в обновленную подборку фаворитов на российском фондовом рынке, составленную экспертами брокера ВТБ Мои Инвестиции.

Акции Группы Астра и Группы Позитив вошли в обновленную подборку фаворитов на российском фондовом рынке, составленную экспертами брокера ВТБ Мои Инвестиции. При этом аналитики исключили из подборки акции ММК и привилегированные акции «Татнефти».«Мы усиливаем фокус на акциях компаний роста, добавляем акции Группа Астра и Группа Позитив. Выручка компаний растёт на более чем 50% в год. Считаем, что в условиях высоких процентных ставок внимание инвесторов будет смещаться на такие компании. Ожидаем увидеть более сильную динамику в преддверии ключевого для бизнеса 4 квартала», — отметил инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.При этом аналитики исключили из подборки акции ММК и привилегированные акции «Татнефти». Они по-прежнему выглядят привлекательно для инвесторов, но всё большее число сигналов о замедлении мировой экономики заставляет быть осторожными с бумагами сырьевых компаний.Эксперты брокера ВТБ Мои Инвестиции обновляют ТОП-10 акций регулярно в соответствии с текущей оценкой и перспективами бумаг российских компаний. Отметим, что благодаря экспертизе аналитиков и своевременному реагированию на корпоративные события с момента запуска в 2017 году доходность подборки обгоняет Индекс Мосбиржи более чем в два раза: 365,1% против 149,9%.