ДТП произошло 18 ноября, в 8.20 утра, недалеко от деревни Ефимовская в Судогодском районе. По предварительной информации УМВД по Владимирской области, 54-летний водитель микроавтобуса «Фиат

ДТП произошло 18 ноября, в 8.20 утра, недалеко от деревни Ефимовская в Судогодском районе. По предварительной информации УМВД по Владимирской области, 54-летний водитель микроавтобуса «Фиат Дукато» сбил лося, который вышел на проезжую часть. Животное погибло. Автомобиль получил механические повреждения. По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Судогодскому району проводят проверку. Прокомментируйте новость у нас