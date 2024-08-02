Искрящаяся проводка, худая крыша, падающие с балконов камни и заваренные аварийные люки. В таких условиях живут в доме №10 на улице Белоконской. «Шестой канал» рассказывал про это общежитие в

Искрящаяся проводка, худая крыша, падающие с балконов камни и заваренные аварийные люки. В таких условиях живут в доме №10 на улице Белоконской. «Шестой канал» рассказывал про это общежитие в марте 2023 года — тогда основной проблемой стала вода, которая во время дождей и таяния снега лилась с потолка. Народ подставлял ведра. Но в том же