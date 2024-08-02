Детский пожарный отряд возвращается: как побывать в гостях у спасателей? В региональном...

"Детский пожарный отряд" возвращается: как побывать в гостях у спасателей?В региональном управлении МЧС проанонсировали возобновление полюбившейся жителями региона акции.Она дает возможность детям от 7 до 14 лет побывать в гостях в самых интересных подразделениях спасательного ведомства и глубоко погрузиться в основы различных профессий сотрудников МЧС.Чтобы попасть в отряд, напишите на своей страничке вконтакте, почему ваш ребенок мечтает побывать в гостях у спасателей?Отметьте в посте аккаунт МЧС и в ведомстве выберут 20 участников.