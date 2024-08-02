Дневной выпуск «Вестей» начнётся в 14:30 — не пропустите: сотрудники Спецсвязи России принимают...

Дневной выпуск «Вестей» начнётся в 14:30 — не пропустите: сотрудники Спецсвязи России принимают поздравленияБезбилетный проезд- В областном центре тестируют валидаторы нового образца - без выдачи билета. Как контролёры будут ловить "зайцев"?Спецсвязи - 85- Сотрудники Спецсвязи России принимают поздравления. В честь юбилея - торжественное гашение именного конверта.Шанс для Саши- Каждый шаг для шестилетней девочки - уже маленькая победа. У Саши из Гусь-Хрустального - детский церебральный паралич. Помочь может каждый.