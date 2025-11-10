В Кольчугино появился новый арт-объект – макет легендарного самолета АНТ-2, первого цельнометаллического самолета в СССР. Установка символизирует богатое металлургическое прошлое

В Кольчугино появился новый арт-объект – макет легендарного самолета АНТ-2, первого цельнометаллического самолета в СССР. Установка символизирует богатое металлургическое прошлое города, где был создан уникальный кольчугинский дюралюминий. Об этом рассказал глава администрации района Алексей Андрианов. Макет АНТ-2, созданный в 1924 году, стал частью нового пешеходного маршрута «По улицам города Кольчугино, рождённого металлом». Этот маршрут уже