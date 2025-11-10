Если девушка из Москвы, от вас потребуется предъявить красный феррари, сводить ее в японский ресторан, сказать пару слов о поэзии - и она ваша.
Если девушка из Питера, от вас потребуется предъявить красный феррари, сводить ее в японский ресторан, сказать, что все москвички дуры - и она ваша.
Если девушка из Воронежа, то она ваша.
Если девушка из Нижневартовска, от вас потребуется выпить литр водки с ее папой, пережить назавтра свадьбу на 800 человек, и у вас будет красный феррари, фабрика по производству суси в Сочи и девушки из
Москвы, Питера и Воронежа.
еще анекдот!