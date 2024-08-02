Марина Максимова (Абросимова) решила закончить отношения своеобразным способом.

Марина Максимова (Абросимова) решила закончить отношения своеобразным способом.Российская певица МакSим в последнее время редко появляется на публике и ведет достаточно закрытый образ жизни. После лечения в реабилитационном центре артистка приняла решение свести к минимум свои выступления и уделяет все свое время семье.Но поклонники исполнительницы хита "Знаешь ли ты" до сих пор уверены, что причина ее срывов не устранена и винят в этом избранника Марины, с которым она уже много лет вместе. Однако о личности мужчины почти ничего неизвестно, поскольку, по слухам, он находится в браке. По мнению фанатов, ничего, кроме боли, этот роман певице не принес. И теперь, похоже, Максим решила поставить точку в отношениях с женатым. Вот, что она сделала.В первую очередь МакSим выставила на продажу своей элитный автомобиль, который, как говорят, ей подарил любовник. На белом "Майбахе" артистка передвигалась 7 лет. В 2017 году она стала обладательницей этого шикарного авто, но теперь готова расстаться с ним за 3,5 млн рублей. При этом деньги, вырученные с продажи, певице не нужны. Она намерена отправить их на благотворительность.Напомним, после тяжелой болезни Марина МакSим достаточно быстро встала на ноги. Но проблемы со здоровьем остались, поэтому она отменила все гастроли, но не отрицает вероятность единичных выступлений в отдельных городах.