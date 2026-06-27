В следующем месяце в Областном перинатальном центре пройдут два Дня открытых дверей. Это связано с большим количеством желающих прийти на экскурсию в Центр. На 8 июля группа уже набрана. На 30

В следующем месяце в Областном перинатальном центре пройдут два Дня открытых дверей. Это связано с большим количеством желающих прийти на экскурсию в Центр. На 8 июля группа уже набрана. На 30 июля запись откроется 29 июня. Первая встреча состоится 8 июля, в 13.00. И группа уже набрана. Запись закрыта. Второй День открытых дверей пройдёт 30